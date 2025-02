Verdediger krijgt opnieuw basisplaats en is meteen belangrijk voor Essevee: "Dat speelt in ons voordeel"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zulte Waregem heeft vrijdagavond een belangrijke 3-1 overwinning geboekt tegen Jong Genk. Met deze overwinning blijft Essevee de grootste favoriet voor de titel.

Verdediger Lukas Willen kreeg opnieuw een basisplaats na vorige week op de bank te hebben gezeten tegen Lierse SK. Zijn coach Sven Vandenbroeck had hem toen een duidelijke uitleg gegeven over die beslissing.

“Ik kon daar wel mee leven, maar niemand zit graag op de bank. Elke topsporter wil spelen, maar je moet dit aanvaarden. Ik weet waar ik beter moet in worden", aldus de verdediger in Het Nieuwsblad.

Jong Genk hield lange tijd stand, maar moest zich net voor rust toch gewonnen geven. Pape Demba opende de score met een hard schot van dichtbij.

In de tweede helft verdubbelde Tobias Hedl de voorsprong. Joseph Opoku maakte er 3-0 van, waarna Brad Manguelle nog kon tegenscoren voor Jong Genk.

Volgende week speelt Zulte Waregem een belangrijke wedstrijd tegen SK Beveren. “Beveren heeft nog niet verloren in 2025 en is goed bezig. Maar het veld ligt er goed bij en dat speelt in ons voordeel”, besluit Willen.