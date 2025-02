Challenger Pro League: koploper Zulte Waregem lacht na puntenverlies van concurrent, Lierse begaat een uitschuiver

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In de Challenger Pro League zijn vandaag nog twee wedstrijden afgewerkt. Zulte Waregem zag één van zijn concurrenten punten verspelen.

Patro Eisden - La Louvière 1-1

Zulte Waregem had vrijdag Jong Genk al met 3-1 ingeblikt en kon dus rustig achterover leunen. RWDM won ook wel van Francs Borains, waardoor het kloofje tussen beide clubs twee punten bleef. Het zou nog spannender worden bovenaan als La Louvière zou naderen tot op vier punten van Essevee. Dan moesten de Wolven wel winnen bij Patro.

Speler La Louvière verliest de pedalen

Halfweg de tweede helft stond het nog 0-0, maar het spektakel moest dan nog beginnen. Borry trok een doorgebroken speler neer: Patro met tien. Met een mannetje meer is het niet eerlijk, moet bezoeker Belkheir gevonden hebben. Hij deelde twee minuten later een elleboog én een slag uit: tien tegen tien dus in de laatste twintig minuten.

Ondanks de uitsluiting van Belkheir leek het toch nog goed af te lopen voor La Louvière via een knap hakje van Botella. Stijn Stijnen zag zijn spelers toch nog een punt rapen: Bammens werkte in de slotminuten de gelijkmaker binnen. Zulte Waregem moet dus toch nog vooral naar RWDM kijken en heeft nog een match meer gespeeld.

Club Luik - Lierse 2-1

Club Luik - Lierse was een affiche tussen twee ploegen die zich nog net in de linkerkolom wisten te nestelen. Het vroege openingsdoelpunt van Kireev deed vermoeden dat Lierse misschien wel de aansluiting kon maken met de subtop. Zijn 0-1 werd ook wel voor rusten terug uitgewist: Merlen hing de bordjes weer op gelijke hoogte.

Daar zou het niet bij blijven, want Luik ging kort na de pauze erop en erover. Lefebvre lukte de winnende treffer voor de thuisploeg.

