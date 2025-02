De titelambities van Club Brugge kunnen een fikse knauw krijgen: "Weegt dat niet op tegen een nieuwe titel?"

Club Brugge verbaasde Europa opnieuw met een indrukwekkende prestatie tegen Atalanta. Analiste Imke Courtois was onder de indruk.

“Fenomenaal wat Club dinsdag neerzette, hé", zegt Courtois in De Zondag. "Ik schakelde een paar minuten te laat in en zag meteen 0-1, ik geloofde mijn ogen niet. En het bleef maar doorgaan. Zo matuur hoe ze het in de tweede helft uitspeelden! Bij de penalty dacht ik nochtans: ‘Het is van dat’, maar dan was daar de one and only Mignolet.”

De volgende horde is Aston Villa, een zware tegenstander. “Ik zag ze vorige woensdag nog gelijkspelen tegen Liverpool, dat wordt niet eenvoudig. Maar indien Club alweer 100 procent haalt en wat geluk kan afdwingen, is véél mogelijk.”

Intussen is in eigen land Genk wel verder aan het weglopen in de titelstrijd. “Als Club naast de titel zou grijpen, zou ik het toch niet meteen toeschrijven aan hun weergaloze Europese campagne en het overtal aan wedstrijden.”

De Bruggelingen waren misnoegd dat hun match op STVV niet werd uitgesteld, maar drie dagen later stonden ze tegen Atalanta wel met 0-3 voor na 45 minuten. “Dat is waar. Ik denk dat veel spelers liever twee matchen per week spelen. En wegen kwartfinales in de Champions League niet op tegen een nieuwe titel?”

Courtois ziet ook Union weer uitblinken, net als Club op Europees niveau. “Straf toch wat Union nu al het vierde jaar op rij neerzet? In het begin van het seizoen klonk nog dat ze te moeilijk scoorden en blablabla, maar zie nu.”

Union kan vandaag nog een uitroepteken zetten bij hun nieuwe status door op Anderlecht te laten zien dat ze hen voorbij zijn. “Dat is een open deur. Anderlecht is zó onvoorspelbaar en Union zó standvastig. Dat bij Anderlecht tegen Fenerbahçe het wederoptreden van Jan Vertonghen werd beschouwd als het enige hoogtepunt, zegt veel.”