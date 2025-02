Te laat voor de Rode Duivels: 'Philippe Clement heeft de uitschuiver te veel begaan en wordt ontslagen'

Na vele bewogen maanden zou het nu toch einde verhaal zijn voor Philippe Clement. Zijn ontslag is quasi onvermijdelijk geworden na een nieuwe uitschuiver van zaterdag.

Sinds Philippe Clement aan het roer kwam staan van Glasgow Rangers, bleek al dat het momenteel geen gemakkelijke tijden zijn voor de Schotse topclub. De titel leek dit seizoen al snel buiten bereik, maar op een gegeven moment was er wel sprake van progressie. Dat Clement eindelijk een keertje kon winnen van Celtic, deed hem ook wat steviger op zijn stoel zitten.

De laatste weken gaat het echter weer helemaal de verkeerde kant uit. Sky Sports meldt dat de dagen van Clement in Glasgow geteld zijn. "De Rangers staan op het punt om Philippe Clement te ontslaan, nadat hij 16 maanden aan het hoofd stond van de ploeg. Na het verlies tegen St. Mirren staat Rangers dertien punten achter op leider Celtic."

Supporters wilden Clement ook buiten

De fans eisten het ontslag van Clement al na de bekeruitschakeling. "Twee weken geleden leed Rangers nog een schokkende nederlaag tegen Queen's Park in de beker. De Rangers liggen uit beide Schotse bekers, maar zitten nog in de achtste finales van de Europa League. Als het ontslag wordt bevestigd, zal dat zeven maanden komen nadat Rangers de coach een contractverlenging van één jaar boden."

Dat zou betekenen dat de woelige tijden in Glasgow nog even blijven duren. "Rangers zou dan voor de vijfde keer sinds november 2021 op zoek gaan naar een nieuwe hoofdtrainer. Clement kreeg recent de steun van CEO Patrick Stewart, vooral op basis van de Europese campagne." De prestaties in eigen land zijn dus onvoldoende.

Geen opvolger van Tedesco

"Met een potentiële overname en een belangrijke wedstrijd tegen Kilmarnock in het vizier, is het misschien tijd om in te grijpen", klinkt het. Clement was één van de namen die een tijdje genoemd werden als potentiële nieuwe bondscoach, maar ondertussen is Rudi Garcia aangesteld als opvolger van Domenico Tedesco.