'Twee nieuwe vertrekken in de maak bij Union SG'

De transferperiode van Union Saint-Gilloise is nog niet voorbij. Vooral aan uitgaande kant wordt er nog beweging verwacht.

Union Saint-Gilloise heeft zich deze maand eerst versterkt met de komst van Besfort Zeneli, Massiré Sylla en Mateo Biondic. Twee dagen geleden noteerden de Brusselaars hun eerste uitgaande transfer met de overgang van Matias Rasmussen naar Sankt Pauli.

Dat zal mogelijk niet de enige zijn. Twee spelers die weinig speelminuten krijgen, zouden de komende dagen kunnen vertrekken. Union kijkt immers aan tegen een minder druk programma, wat minder ruimte laat voor rotatie onder coach David Hubert.

Wordt de kern van Union nog verder afgeslankt?

Volgens La Dernière Heure gaat het om Marc Giger en Christian Makaté. Giger won in het najaar aan belang, maar kon zich niet vast in de basis werken. Hij verdween uit de Europese lijst na de terugkeer van Mohamed Fuseini uit blessureleed en kwam in de laatste twee competitiewedstrijden niet in actie.

De bedoeling van de clubleiding zou zijn om hem voor zes maanden uit te lenen, zonder aankoopoptie. Er is voorlopig echter nog niets concreet: een transfer komt er alleen als er een interessant voorstel op tafel ligt en alle partijen zich erin kunnen vinden.



Ook Christian Makaté zou het seizoen elders kunnen uitdoen. De 23-jarige Guineeër kan uitstekende cijfers voorleggen bij de beloften (53 doelpunten in 82 wedstrijden met de U23), maar slaagt er moeilijk in om door te breken bij de eerste ploeg. Dit seizoen mocht hij slechts twee keer invallen, beide keren aan het begin van het seizoen.