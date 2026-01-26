Serieuze domper voor Union SG met oog op topper tegen Club Brugge

Union SG kende een lastige week met een nederlaag tegen Bayern en een scoreloos gelijkspel tegen OH Leuven. Intussen nadert STVV tot op één punt, terwijl een topper tegen Club Brugge lonkt.

Union SG heeft er een mindere week op zitten. De Brusselaars verloren eerst met 2-0 van Bayern München, wat uiteraard geen schande is. Toch zat er iets meer in, want ze hadden er altijd op voorsprong moeten komen in de eerste helft.

Nadien speelde de regerende landskampioen gelijk met een kurkdroge 0-0 tegen OH Leuven. Niet het verwachte resultaat waar David Hubert op hoopte.

Union mist sterkhouder Van De Perre tegen Club Brugge

STVV, de eerste achtervolger, pakte wel de volle buit waardoor het gat nog slechts één punt bedraagt. De titelstrijd zal nog bijzonder spannend worden. Dit weekend staat er een echte krachtmeting op het programma.

Zondagavond ontvangt Union Club Brugge in het Dudenpark. De Brusselaars kunnen echter niet op volle sterkte aantreden. Kamiel Van De Perre is namelijk geschorst.



Hij pakte tegen OH Leuven zijn vijfde gele kaart van het seizoen, waardoor hij niet inzetbaar is tegen blauw-zwart. Een serieuze aderlating voor coach Hubert, aangezien Van De Perre dit seizoen een echte sterkhouder is op het middenveld. Woensdag zal hij wel kunnen spelen tegen Atalanta.