Crisisoverleg bij Anderlecht: volgt straks ontslag voor Besnik Hasi?

De sportieve malaise bij Anderlecht blijft aanslepen. Na nieuwe puntenverlies en een ondermaatse prestatie groeit de druk op Besnik Hasi, terwijl het bestuur zich beraadt over de toekomst.

Het gaat van kwaad naar erger bij Anderlecht de laatste weken. Paars-wit kwam uit de winterstage met duidelijke ambities en veel enthousiasme, maar kon dat niet op de mat brengen.

Afgelopen weekend werd er met 4-2 verloren van KAA Gent, zondag speelde paars-wit met 0-0 gelijk tegen FCV Dender. Besnik Hasi zag dat het de slechtste eerste helft van het seizoen was voor zijn troepen.

Crisisoverleg op Neerpede, toekomst van Hasi onzeker

En dat kan hem nu mogelijk zijn job gaan kosten. Het betert niet bij Anderlecht op sportief vlak en het bestuur lijkt te beseffen dat het op deze manier niet meer verder kan.

HLN schrijft dat er maandagochtend een crisisberaad zal gehouden worden op Neerpede. Informatie die we kunnen bevestigen. Of Hasi nog een toekomst heeft in het Lotto Park is lang niet zeker.

De Kosovaar pakte met paars-wit 5 op 18 in de competitie. Een positief punt is dat de Brusselaars wel konden doorstoten naar de halve finale van Croky Cup. De komende weken zullen cruciaal worden. Met of zonder Hasi.