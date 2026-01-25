Reactie Besnik Hasi krijgt de vraag of hij zichzelf nog de juiste trainer voor Anderlecht vindt en reageert

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
1 reacties
Besnik Hasi krijgt de vraag of hij zichzelf nog de juiste trainer voor Anderlecht vindt en reageert
Foto: © photonews

Besnik Hasi gaat Anderlecht dringend aan resultaten moeten helpen of zijn positie wordt onhoudbaar. De Kosovaar gaf achteraf toe dat paars-wit "de slechtste helft van het seizoen speelde".

"Ja, dat was het slechtste dit seizoen die eerste helft", zuchtte Hasi op zijn persconferentie. "Dat was wandelvoetbal. We waren ook niet goed aan de bal, slordig en weinig beweging. Vooral die drie achter de spits", verwees hij naar Bertaccini, Angulo en Hazard. 

"Zo kan je een wedstrijd niet winnen. Met die mentaliteit lukt het niet. De tweede helft was veel beter en van die drie kansen die we hadden, moeten we er altijd één binnen trappen. De conclusie is dat bij ons alles moet kloppen: de tactiek, de mentaliteit, de intensiteit en de fysiek. Anders wordt het moeilijk."

Besnik Hasi vindt zichzelf nog de juiste trainer voor Anderlecht

Maar hoe kijkt hij tegen zijn eigen positie aan na een 5 op 18 en zwaar morrende fans? "De druk is er altijd en de feiten zijn er. We hebben zulke wedstrijden buitenshuis ook al gehad, maar normaal gezien zijn we thuis beter. Nu was het niet goed tegen Charleroi en Dender. De eerste helft was een drama. Het publiek heeft recht om daarop te reageren."

De vraag kwam ook of hij van zichzelf vindt of hij nog de juiste trainer is voor Anderlecht. "Ja, omdat we al eens heel goed waren toen iedereen fit was. Nu hebben we veel moeten wisselen en die stabiele factoren vielen weg. Nu komen ze allemaal terug. Die mentaliteit die we normaal gezien wel brengen, was er vandaag niet. Daarin kunnen we ook nog stappen zetten."

Lees ook... Fans Anderlecht hebben het gehad: het wordt heet onder de voeten van Besnik Hasi
Hasi vindt wel niet dat Anderlecht moet beginnen vrezen uit de Champions' Play-offs te vallen. "Ik denk het niet. We moeten dit keren en we hebben daar de kwaliteiten voor. We hebben het al eens gedaan."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

