"Onbegrijpelijk en ontgoochelend": Degryse fileert Anderlecht na wanprestatie

Anderlecht kon ook tegen FCV Dender geen indruk maken en bleef steken op een scoreloos gelijkspel. De onvrede bij de fans groeit, terwijl analist Marc Degryse scherpe woorden veil heeft.

Het draait voorlopig vierkant bij Anderlecht. Paars-wit speelde zondagavond met 0-0 gelijk tegen FCV Dender na een vreselijke eerste helft. Na afloop lieten de supporters hun onvrede duidelijk merken.

Zij waren niet gediend met de prestatie van hun club, de spelers mochten het komen uitleggen. Marc Degryse zag dat het écht niet liep zoals gehoopt in het Lotto Park.

Degryse hard voor paars-wit en geeft advies aan Hazard

"Er zat helemaal geen intensiteit en drive in het spel van Anderlecht. Ik kan mij voorstellen dat de fans nooit het gevoel kregen dat de ploeg Dender bij de keel zou grijpen", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

Degryse spaart Anderlecht niet in deze moeilijke situatie. "Onbegrijpelijk en zo ontgoochelend. Tegen — met alle respect — de laatste", zegt hij, voor hij met een duidelijke raad komt voor Thorgan Hazard.

Lees ook... "Het beste wat je als supporter kon doen was vertrekken": Peter Vandenbempt snoeihard voor JPL-club›

"Thorgan Hazard doet weliswaar zijn best, maar hij wil te veel. Hij wil mee de opbouw op gang trekken, maar Hazard zou zich beter concentreren op die twee, drie beslissende flitsen. Vergeet de titelkansen van Anderlecht; een bekerfinale is het hoogst haalbare."