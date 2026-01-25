"Om eerlijk te zijn...": David Hubert legt de waarheid bloot

"Om eerlijk te zijn...": David Hubert legt de waarheid bloot
Union SG speelde 0‑0 tegen OH Leuven na een wedstrijd met wisselende fases. Coach David Hubert gaf na afloop een evaluatie van het duel.

Eerste helft onder controle

Hubert benadrukte dat zijn ploeg sterk aan de partij begon. In de openingsminuten volgde meteen een grote kans, waarna ook Anouar een mogelijkheid kreeg. “Dat zijn de momenten in zulke wedstrijden die je moet grijpen”, zegt hij aan Sporza.

Ondanks het uitblijven van een doelpunt bleef de organisatie volgens hem overeind. Defensief kwam Union in het eerste bedrijf nauwelijks in de problemen. De coach wees erop dat de ploeg in die fase voldoende controle had.

De balcirculatie verliep degelijk, al ontbrak het aan efficiëntie in de zone van de waarheid. De tegenstander kon slechts sporadisch dreigen, waardoor de ruststand logisch bleef.

Open wedstrijd na de pauze

Na de pauze veranderde het spelbeeld. Hubert omschreef de tweede helft als een duel met veel omschakelingen. “Die tweede helft verdient ook geen winnaar.” Union ontsnapte bij een stilstaande fase, maar kreeg via Zeleni zelf nog een uitgespeelde kans. De coach vond dat zijn ploeg in die periode volwassener had moeten handelen om onnodige risico’s te vermijden.

Volgens Hubert had de Champions League‑wedstrijd van midweek geen invloed op de mentaliteit. “De focus was er, alleen ontbrak de kwaliteit een beetje in de afwerking en aan de bal.” Hij benadrukte dat de spelers qua inzet niets te verwijten viel, al was het fysiek een zware opdracht na het duel met Bayern München.

Hubert wees erop dat het programma de komende tijd druk blijft. Wedstrijden volgen elkaar snel op, waardoor het volgens hem belangrijk is om telkens opnieuw te schakelen. “De kwaliteit was er misschien niet altijd, maar het is belangrijk dat je er niet te lang bij stilstaat”, besloot hij.

