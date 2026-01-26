Anderlecht liet zijn kans liggen: Duranville meteen van goudwaarde bij debuut

Anderlecht liet zijn kans liggen: Duranville meteen van goudwaarde bij debuut

Julien Duranville koos voor FC Basel om opnieuw ritme en spelplezier te vinden. De Rode Duivel was meteen beslissend in zijn eerste wedstrijd.

Op een zijspoor bij Dortmund besloot Julien Duranville om zich via een uitleenbeurt in Zwitserland opnieuw te lanceren. Blessures en een gebrek aan vertrouwen van de trainers hielden zijn ontwikkeling tegen. Ver van Duitsland probeert hij nu zijn seizoen te redden.

De Belg wil bondscoach Rudi Garcia overtuigen om hem mee te nemen naar het WK, al lijkt die opdracht door zijn achterstand quasi onmogelijk. Niko Kovač stuurde hem zelfs naar de beloftenploeg van de club.

Duranville was meteen beslissend in zijn eerste wedstrijd bij Basel. Hij viel in tegen Zürich en leverde in de slotseconden de assist voor het winnende doelpunt van Xherdan Shaqiri. Een beslissende pass om meteen zijn stempel te drukken.

Anderlecht liet zijn kans liggen

Anderlecht toonde wel interesse, maar bleef op afstand en zette geen concrete stappen. Duranville koos voor een andere weg om opnieuw speelminuten te maken. Besnik Hasi stond niet weigerachtig tegenover een terugkeer, maar de coach van de Brusselse club bepaalt het transferbeleid niet.


Duranville moet nu bewijzen dat hij niet langer de jonge speler is die voortdurend geblesseerd raakt. Hij heeft zes maanden om progressie te maken en Dortmund te overtuigen om hem volgend seizoen aan boord te houden.

