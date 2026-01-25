Bedrag is gekend: Club Brugge tast dieper in de buidel dan aanvankelijk gedacht

De 22-jarige Félix Lemaréchal is de nieuwste aanwinst van Club Brugge. Hij tekende een contract voor drieënhalf seizoen op Jan Breydel. Blauw-zwart moet wel enorm diep in de buidel tasten voor de speler.

"Lemaréchal tekent een contract tot 2029 bij Blauw-Zwart. Welkom Félix!" Met die boodschap kondigde Club Brugge de komst van een ex-speler van Cercle Brugge aan op zaterdagnamiddag. Een stevige deal die zo werd beklonken.

Het was de voorbije weken stil rond de transfers van Club Brugge, al ruist er wel al heel wat in het struikgewas. Reden genoeg voor de supporters om toch al eens een alarmbel te luiden hier en daar, zeker gezien de stevige woorden van Bart Verhaeghe in december.

De eerste deal is dus alvast rond. Club Brugge tast wel diep in de buidel voor de speler. De vraagprijs was natuurlijk ook niet minnetjes, gezien Strasbourg zelf ook zes miljoen euro betaalde voor de middenvelder en hem dus niet zomaar wilde laten gaan.



Transfer tot 8 miljoen euro voor Club Brugge?

Uiteindelijk zou er 6,5 miljoen euro betaald zijn voor Felix Lemaréchal. Dat is toch alvast wat FootMercato op zondag laat weten over de speler. Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde ondertussen zelfs al tien miljoen euro.

Met bonussen toegevoegd aan het verhaal zou de transfer niet minder dan 8 miljoen euro kunnen gaan bedragen. Toch wel een stevig bedrag aan beide kanten van de vergelijking. We wensen Lemaréchal alvast veel succes bij blauw-zwart.