Fans Anderlecht hebben het gehad: het wordt heet onder de voeten van Besnik Hasi
Tja, wat moet je over dit Anderlecht nog zeggen? Sinds begin december loopt het voor geen meter meer bij paars-wit. Het begint enorm heet te worden onder de voeten van Besnik Hasi.

5 op18, dat is echt problematisch te noemen. Zeker gezien het spelniveau dat Anderlecht al weken op de mat legt. Die eerste helft tegen Dender was één van de slechtste die we dit seizoen al zagen. En dat wil veel zeggen.

De tweede was ietwat beter, maar ook niet om over naar huis te schrijven. De fans van Anderlecht hebben het intussen gehad. Het Lotto Park is wel elke wedstrijd zo goed als uitverkocht, maar zo kan het ook niet blijven duren.

Het Anderlecht-publiek schreeuwde Hasi buiten

Na de wedstrijd schreeuwde de harde kern van paars-wit 'Hasi buiten'. Geen goed signaal voor de trainer, die eerder dit seizoen ook al ter discussie stond, maar zijn vel werd toen gered door een sterke reeks.

Volgende week wacht al Standard, waar Anderlecht zeker niet zal mogen verliezen of de crisis is compleet. De voorsprong op nummer 7 Charleroi - de ploeg in vorm - is intussen geslonken naar zes punten en de top drie loopt steeds verder weg. 

Lees ook... Besnik Hasi krijgt de vraag of hij zichzelf nog de juiste trainer voor Anderlecht vindt en reageert
Na Standard volgen nog Antwerp in de beker en Genk op verplaatsing. Het hoeft niet gezegd dat Hasi de komende dagen weer ter discussie zal staan. Ook bij de sportieve leiding?

