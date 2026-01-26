Was Nathan De Cat - die weer geblesseerd uitviel - wel fit genoeg om te spelen? "Ga het niet elke keer vragen"

Dat Nathan De Cat een enorm belangrijke speler is bij Anderlecht mag duidelijk zijn. Maar zijn situatie baart toch zorgen. De 17-jarige middenvelder viel vorige week tegen AA Gent geblesseerd uit na een zware botsing met Siebe Van Der Heyden.

Toch stond De Cat zondag alweer aan de aftrap tegen Dender. Met een stevig knieverband leek hij speelklaar, al was duidelijk dat hij nog niet helemaal verlost was van de blessure.

Na een uur ging het opnieuw mis. De Cat kreeg een nieuwe tik op dezelfde knie en moest zelf om zijn vervanging vragen. Opnieuw een domper voor het jonge talent.

Besnik Hasi zei dat De Cat fit genoeg was om te starten

De vraag rijst dan ook of hij wel klaar was om te spelen. Coach Besnik Hasi wuifde die bezorgdheid weg. “Het was gewoon een tik”, reageerde hij na afloop.

Hasi benadrukte dat er geen risico werd genomen. “Hij was fit genoeg om te starten. Ik ga niet aan elke speler om de vijf minuten vragen of het nog gaat”, klonk het licht geïrriteerd.

Lees ook... Crisisoverleg bij Anderlecht: volgt straks ontslag voor Besnik Hasi?›

Toch toont het voorval hoe belangrijk De Cat nu al is voor Anderlecht. Dat een 17-jarige zo snel weer wordt gebracht na een blessure, onderstreept zijn waarde, maar maakt de situatie tegelijk ook zorgwekkend.