Voormalige KV Mechelen-coach krijgt stevige kritiek in Nederland: "Dan kan je beter je contract verscheuren"

Danny Buijs haalde zondag met Fortuna Sittard drie punten op het veld van Groningen, maar kreeg na afloop stevige kritiek. Thuisdoelman Etienne Vaessen haalde hard uit naar het voetbal van de Nederlander.

Trouwe volgers van de Jupiler Pro League zullen de naam Danny Buijs nog wel kennen. Hij was in 2022 actief als trainer van KV Mechelen, wel maar voor 11 wedstrijden. Nadien mocht hij zijn koffers pakken.

Ondertussen is de Nederlander al sinds juli 2023 hoofdtrainer bij Fortuna Sittard. Zondag won de club met 1-2 van Groningen, maar daar was niet iedereen gelukkig mee. Groningen-doelman Etienne Vaessen moet niks weten van het voetbal van Sittard.

Groningen-doelman haalt fel uit naar "anti-voetbal" van Buijs

"We kwamen 1-2 achter te staan en dan weet je dat het een heel zware namiddag gaat worden tegen het anti-voetbal van Buijs", vertelde hij bij RTV Noord Sport. "Ik stoor me daar zeker aan. Waarschijnlijk hebben ze de kwaliteiten niet om te voetballen dus doen ze het op deze manier."

"Ik zou niet graag voor zo’n ploeg willen spelen, al is het hun goed recht. Ze hebben de drie punten, gefeliciteerd", gaat hij verder. Vaessen is absoluut geen fan van Buijs en zijn voetbal.



"Ik zou écht niet in zo’n team willen voetballen. Dan kan je beter je contract verscheuren. Ja, serieus. Het is toch niet om aan te zien? We hebben verloren dus misschien zit ik wat hoog in de irritatie. Ga gewoon lekker voetballen, man. Daar word je wat vrolijker van op het veld", besluit de keeper.