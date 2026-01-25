'Voor 4 jaar: speler van KV Mechelen krijgt contract aangeboden in Italië'

'Voor 4 jaar: speler van KV Mechelen krijgt contract aangeboden in Italië'
De kans dat Redouane Halhal deze winter vertrekt wordt groter. De verdediger van KV Mechelen lijkt dicht bij een transfer naar Italië.

Geavanceerde gesprekken met Verona

Volgens diverse transferbronnen werkt Hellas Verona aan een definitieve overstap van de 22‑jarige verdediger. De Italiaanse club heeft een bod van ongeveer 3,5 miljoen euro neergelegd en mikt op een langdurige verbintenis van vier jaar, zo meldt transferjournalist Nicolo Schira.

Halhal, die zowel de Marokkaanse als Franse nationaliteit heeft, groeide dit seizoen uit tot een van de meest gevolgde jonge verdedigers in de Jupiler Pro League. Zijn prestaties trokken de aandacht van meerdere Europese clubs, waardoor de marktwaarde van de speler verder toenam.

Andere geïnteresseerde clubs

Verona is niet de enige Italiaanse ploeg die de situatie opvolgt. Ook Pisa wordt genoemd als mogelijke bestemming. Daarnaast kwamen er eerder al voorstellen uit de Golfregio, maar Halhal koos toen bewust voor een sportief traject binnen Europa. Die keuze leidde hem in augustus 2024 naar KV Mechelen, waar hij een contract heeft tot medio 2026.

Sinds zijn komst verzamelde hij zestien competitiewedstrijden, wat hem een vaste waarde maakte binnen de selectie. Zijn marktwaarde wordt momenteel op twee miljoen euro geschat door Transfermarkt.

Verona ziet in Halhal een speler met groeipotentieel die op termijn kan bijdragen aan het behoud van de club in de Serie A. De onderhandelingen zouden snel afgerond kunnen worden, aangezien alle partijen baat hebben bij een deal tijdens de winterperiode.

KV Mechelen beent Gent weer bij maar heeft late gelijkmaker nodig om verdiend punt thuis te houden

