Match van het jaar voor Club Brugge: zo zien ze het in Marseille

Olympique Marseille kijkt met vertrouwen vooruit naar het duel met Club Brugge. De Franse ploeg won overtuigend in de competitie en ziet de Champions League‑wedstrijd als een sleutelmoment.

Marseille bouwt vertrouwen op

De 3‑1‑zege tegen RC Lens zorgde voor een sterke generale repetitie. Coach Roberto De Zerbi benadrukte na afloop het belang van de Europese confrontatie. “We zien het als een finale”, citeert Het Belang van Limburg hem.

De trainer wil vermijden dat zijn ploeg een zwakke prestatie neerzet en wees op de druk die bij een club als Marseille hoort. “Als je de druk niet aankan, dan moet je niet voor Marseille komen spelen, zoek dan een andere sport.”

Voor Arthur Vermeeren blijft de concurrentie op het middenveld toenemen. Met de komst van Quinten Timber krijgt hij er opnieuw een uitdager bij. Onze landgenoot verzamelde dit jaar nog weinig speelminuten, maar hoopt op een basisplaats tegen Club Brugge. De Zerbi houdt zijn opties open, al is de strijd om de posities bijzonder scherp.

Ambities richting woensdag

De tweede helft van het duel tegen Liverpool liet zien dat Marseille ondanks de nederlaag strijdlustig blijft. Aanvoerder Balerdi gaf dat zelf aan in een interview. “We gaan winnen tegen Club Brugge en ons kwalificeren”, reageerde hij.



De ploeg bereidt zich intussen voor op een tactisch uitdagende opdracht. Club Brugge staat bekend om zijn intensiteit en snelle omschakeling, waardoor Marseille alert wil blijven in elke fase van het spel. De recente vorm in de Ligue 1 geeft vertrouwen, maar de Champions League blijft een ander podium.