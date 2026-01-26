"Dat zou ik heel mooi vinden": terugkeren naar JPL is blijkbaar heel populair

Alessio Castro‑Montes beleeft een opvallende periode bij FC Köln. Zijn recente prestaties zorgen opnieuw voor aandacht in België.

Doorbraak in de Bundesliga

Na een lange stilte rond zijn naam haalde de flankspeler in 2026 twee selecties in het elftal van de week in de Bundesliga. “Ze beginnen me nu pas echt te ontdekken”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. De Limburger toont zich intussen een vaste waarde in de Duitse competitie.

Het Belgische voetbal blijft hij van nabij volgen. Castro‑Montes geeft aan dat hij vrijwel alle wedstrijden van Union dit seizoen live heeft bekeken. Hij volgde zelfs de recente partij tegen Bayern bij vrienden in Sint‑Truiden.

Band met Sint‑Truiden

Ook STVV, een andere ex‑club, maakt indruk op hem. De Truienaar reageert enthousiast op de huidige prestaties van de ploeg. “Als Truienaar maakt me dat extreem gelukkig.” Hij kocht recent een woning in de stad en ziet hoe familie en vrienden nauw betrokken blijven bij de club. De waardering voor coach Wouter Vrancken is groot, gezien diens recente heropleving.

Zijn verbondenheid met STVV voedt de vraag of een terugkeer ooit mogelijk is. Castro‑Montes spreekt met warmte over zijn eerste profclub en sluit een toekomstig afscheid in Limburg niet uit.



“Dat zou ik heel mooi vinden”, besluit hij zijn verhaal. Hij benadrukt wel dat hij zo lang mogelijk in de Bundesliga wil blijven. “Maar als ik mijn carrière zou kunnen afsluiten in Sint-Truiden, dan zou dat de cirkel rond maken voor mij.”