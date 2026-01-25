Anderlecht-spelers moeten het uitleggen aan woedende fans, Thorgan Hazard reageert

RSC Anderlecht heeft opnieuw punten laten liggen. Paars-wit raakte thuis niet voorbij hekkensluiter Dender en bleef steken op een ontgoochelende 0-0, wat voor grote frustratie zorgde in het Lotto Park.

Na het laatste fluitsignaal eisten de heel kwade fans uitleg. Aanvoerder Colin Coosemans mocht het gaan uitleggen terwijl Thorgan Hazard voor de camera een uitleg mocht verzinnen. Hij was daarbij wel heel eerlijk.

“We waren nergens in de eerste helft”, gaf Hazard toe. “We konden geen bal bijhouden en waren amper gevaarlijk. Als we gespeeld hadden zoals na de rust, winnen we deze match altijd."

Hazard was ook scherp over het resultaat. “In eigen huis mag je niet gelijkspelen tegen Dender. Het moet veel beter. We zitten in een mindere periode en het is aan ons om dat recht te zetten door hard te werken."

Ook Enric Llansana wees op het wedstrijdverloop. “Ze speelden met veel verdedigers en veel lengte. Als je in zo’n match niet snel scoort, weet je dat het moeilijk wordt."

Heeft Anderlecht een klik nodig om weer vertrokken te geraken? Hazard denkt van wel. “Misschien hebben we gewoon een snel doelpunt nodig om over een tegenstander heen te lopen. Als dat lukt, denk ik dat we vertrokken zijn."