Nieuwkomer Danylo Sikan meteen in crisissfeertje Anderlecht gedompeld: "Ik was verrast"

Verrassing bij de aftrap van Anderlecht-Dender deze zondag: Danylo Sikan stond al in de basiself. De Oekraïner heeft zich, gezien de omstandigheden, goed staande gehouden.

Wat brachten de eerste minuten van Danylo Sikan in het shirt van RSC Anderlecht teweeg? Het is moeilijk om daar grote conclusies uit te trekken, maar de Oekraïner maakte een moeilijke eerste helft door, waarin hij toch veel overtredingen te verduren kreeg.

En in de tweede helft zocht hij het doel: zijn schot was aanvankelijk te schuin, voordat hij koos voor altruïsme na een grote defensieve fout van Dender. "Ik zou niet zeggen dat het grote kansen waren, maar ik kan scoren op deze fases, ook al was het moeilijk", erkent Sikan.

"Onze eerste periode was niet goed, dat is heel duidelijk. In de tweede helft ging het beter, maar we hebben niet kunnen scoren. Dat moeten we vergeten en vooruitgaan", vervolgt de Oekraïner, die toch erkent dat zijn basisplaats een verrassing was.

Sikan hoopt Iachtchouk te ontmoeten

"Ja, een beetje, want ik ben net aangekomen. Dat is positief, dat betekent dat ik me op training heb kunnen laten zien", glimlacht hij. "Nu hoop ik me in de wedstrijd te laten zien en doelpunten te maken. Mijn doel hier is om veel wedstrijden te winnen, ik ben een teamspeler. Ook al ben ik als aanvaller, heb ik honger naar doelpunten".

Besnik Hasi vergelijkt Danylo Sikan met zijn landgenoot Oleg Iachtchouk. "Natuurlijk ken ik hem. Ik weet dat hij hier bij Anderlecht mooie dingen heeft gedaan. Misschien krijg ik de kans om hem in Brussel te ontmoeten", hoopt de nieuwe Mauve.



Wat betreft het gefluit van het publiek, had hij daar geen andere verwachting bij. "Ik ben hier gekomen omdat het een grote club is. We hebben slecht gespeeld: het is dus normaal dat ze fluiten. Ik begrijp het", besluit Sikan.