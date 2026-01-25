'Maandag al prijs? Liverpool had contact met grote naam als nieuwe trainer'

De positie van Arne Slot bij Liverpool staat onder druk. De clubleiding zou volgens Spaanse media contact hebben opgenomen met Xabi Alonso.

Resultaten onder vuur

Liverpool verloor zaterdag met 3‑2 van Bournemouth. De winnende treffer viel in de slotfase, waardoor de reeks zonder competitieoverwinning in 2026 werd verlengd. Sinds de zege tegen Wolverhampton op 27 december werd er vier keer gelijkgespeeld en nu dus verloren. Enkel in de Champions League tegen Marseille werd nog gewonnen.

Slot kreeg al langer kritiek, maar de recente nederlaag heeft de situatie verscherpt. Volgens de Spaanse krant AS heeft Liverpool daarom een verkennend telefoontje gepleegd naar Xabi Alonso. Ze hebben zijn zaakwaarnemer gebeld om te kijken of een overstap mogelijk is, klinkt het.

Alonso als mogelijke opvolger van Slot

Alonso werd twee weken geleden ontslagen bij Real Madrid na verlies in de Spaanse Supercupfinale tegen Barcelona. In 2024 wees hij aanbiedingen van Bayern en Liverpool af, omdat hij toen nog geloofde in zijn project bij Bayer Leverkusen. Zijn periode bij Real Madrid duurde uiteindelijk slechts een half jaar.

De Spanjaard heeft een verleden bij Liverpool als speler. Tussen 2004 en 2009 speelde hij vijf seizoenen op Anfield. Hij zou dus vertrouwd zijn met de clubcultuur. En hij wil een project krijgen waar hij zelf in gelooft, klinkt het.



Alonso neemt momenteel rust, maar sluit een terugkeer naar Engeland niet uit. Het contact met Liverpool zou gericht zijn op een mogelijke aanstelling na afloop van het seizoen, al zou het ook zo maar kunnen dat er maandag al nieuw contact is.