'Deze update over transfer van Joaquin Seys zal men in Brugge graag horen'
Foto: © photonews

De toekomst van Joaquin Seys blijft een belangrijk dossier voor Club Brugge. Nieuwe informatie uit Engeland schetst een situatie die de Brugse leiding voorlopig gunstig zal vinden.

Newcastle tempert winterplannen

Volgens INews twijfelt Newcastle United steeds meer aan een wintertransfer. De club kampt met financiële beperkingen en moet voorzichtig omgaan met uitgaven. Daardoor lijkt een onmiddellijke overstap van Seys minder waarschijnlijk. De Engelse ploeg volgt hem wel al maanden, maar concrete actie blijft voorlopig uit.

De interesse in de jonge verdediger blijft aanwezig, maar Newcastle onderzoekt meerdere pistes. De club wil pas verder schakelen wanneer er meer budgettaire ruimte ontstaat. Dat geeft Club Brugge extra ademruimte in een periode waarin meerdere sterkhouders in de belangstelling staan.

Seys blijft gegeerd, maar timing speelt mee

Seys geldt als een van de meest gevolgde spelers van blauw‑zwart. Zijn doorbraak in de Champions League en zijn status als Rode Duivel hebben hem op diverse lijstjes geplaatst. Naast Newcastle tonen ook andere Premier League‑clubs belangstelling, al is het onduidelijk of zij deze winter al concreet worden.

Club Brugge staat sterk in de onderhandelingen door zijn contract tot 2029. De marktwaarde van de speler ligt hoog op 15 miljoen euro, waardoor een winterdeal sowieso complex zou zijn. De Brugse leiding wil bovendien haar kern samenhouden tot de zomer.

