Het wordt héél heet onder de voeten van Philippe Clement: fans eisen zijn ontslag

Philippe Clement bevindt zich in de meest wankele positie sinds zijn aanstelling bij Rangers. De nederlaag in de Schotse beker tegen Queen's Park heeft de druk op de Belgische manager ondraaglijk verhoogd.

Na een seizoen waarin zijn team het al moeilijk had, is de situatie nu kritiek. Clement slaagde erin om eerdere crisissen te overleven door te blijven volhouden dat betere tijden zouden komen, maar de Rangers-fans zijn nu klaar met luisteren. De nederlaag van zondag lijkt het punt van geen terugkeer te zijn voor velen.

Clement, die geprezen werd om zijn werk in Europa, heeft zijn sterkte daar bewezen, maar zijn prestaties in de competitie zijn ronduit teleurstellend. Rangers bevindt zich op 13 punten achterstand van aartsrivaal Celtic en is uit beide nationale bekers geslagen.

De fans willen geen praatjes meer over projecten en lange-termijnvisies; ze eisen onmiddellijke verandering. De nederlaag in de bekerwedstrijd heeft duidelijk gemaakt dat Clement zijn positie niet langer kan verdedigen zonder resultaat.

De nederlaag tegen Queen's Park, vooral op eigen veld, wordt gezien als een catastrofale misstap. De situatie wordt nog erger door de zwakke statistieken van Rangers in de afgelopen jaren. Van de laatste 27 mogelijke trofeeën heeft het team slechts drie gewonnen, een stat die niet kan worden genegeerd.

Hoewel Rangers' CEO, Patrick Stewart, Clement eerder steunde, lijkt deze steun nu op de proef te worden gesteld. Stewart heeft Clement geen 'onvoorwaardelijke garanties' gegeven, en met de bekeruitschakeling is het bestuur in een lastig parket gekomen. De kans op een prijs dit seizoen lijkt vrijwel uitgesloten, en het enige overgebleven doel is nu de Europa League.

Rangers staat op het punt een cruciaal besluit te nemen over de toekomst van hun manager. Als de prestaties niet snel verbeteren, zou het bestuur wel eens kunnen besluiten om afscheid te nemen van Clement. Het bestuur heeft tot nu toe geaarzeld, maar de nederlaag tegen Queen's Park heeft de situatie doen escaleren. Clement is nu in een hoek gedreven, en tenzij er snel verandering komt, kan het wel eens zijn dat zijn tijd bij Rangers ten einde komt.