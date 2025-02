Bart Verhaeghe spreekt na woede-uitbarsting tegenover scheidsrechter Lawrence Visser: "Je wordt er net sterker en beter van"

Bart Verhaeghe kon zijn frustraties niet meer de baas na de nederlaag tegen Standard. Hij ging na afloop scheidsrechter Lawrence Visser opwachten in de spelerstunnel, om hem te vertellen dat hij een verschrikkelijke match had gefloten. De voorzitter van Club biedt nu zijn excuses aan.

Club Brugge verloor zondag met 1-2 op het veld van Standard. Bij blauw-zwart waren ze niet te spreken over scheidsrechter Lawrence Visser. Dat lieten de coach, spelers en voorzitter Bart Verhaeghe duidelijk merken.

Hij wachtte de ref zelfs op in de spelerstunnel, waar hij zou mogen zijn met zijn accreditatie. Verhaeghe hield zich niet in en verkondigde aan Visser dat hij een verschrikkelijke match had gefloten. Nu komt hij daar op terug.

"Ik moet me absoluut verontschuldigen jegens de scheidsrechter, Lawrence Visser, en zijn assistenten. Het is niet oké wat ik gedaan heb. Ik wil me er oprecht voor verontschuldigen", zegt de Club-voorzitter volgens Sporza.

"Ik betreur het vormelijke van mijn optreden. Dat was verkeerd en keur ik af. Maar ik hoop dat we nu de aandacht kunnen richten op de inhoud en niet op Bart Verhaeghe. Want die laatste is niet zo relevant in het verhaal", wil hij benadrukken.

Verhaeghe excuseerde zich telefonisch ook bij Jonathan Lardot, de scheidsrechtersbaas. Die zou gezegd hebben dat de refs het beter moeten doen. "Ik denk dat we als Belgische clubs ervan mogen dromen om op het hoogste niveau mee te doen in Europa. Dat wordt mogelijk door hard werken, niet door vormdiscussies te voeren", gaat hij verder.

Verhaege gelooft er wel in dat, mits hard werk, een mentaliteitswijziging en zelfkritiek, Belgische refs ook mogen dromen van Champions League-matchen. "Dan moet je dingen benoemen zoals ze zijn. Dat die hard aankomen, zal wel zijn. Maar je wordt er net sterker en beter van."

"Onze arbiters moeten de confrontatie aangaan en inzien dat dit niveau onvoldoende is. Vandaag is er een kloof tussen het niveau waarop we voetballen - dat bewijzen we in Europa - en de refs, want ik zie op dat toneel geen Belgen", besluit hij.