KV Kortrijk gaat ver om supporters mee te krijgen naar STVV, coach en spelers hameren op het belang

KV Kortrijk is nu al zeker van de playdowns. En dus is de kans realistisch te noemen dat ze nog drie keer tegen STVV aan de bak zullen moeten. Te beginnen met aankomend weekend op het kunstgras van Stayen.

STVV staat momenteel veertiende in de stand met 25 punten, KV Kortrijk volgt als vijftiende met 20 eenheden. Het nummer vijftien degradeert rechtstreeks, het nummer veertien mag nog een barragewedstrijd spelen tegen een ploeg uit de Challenger Pro League.

En dus hangt er toch wel heel wat af van het duel tussen STVV en Kortrijk op Stayen volgende zaterdag. Kortrijk geeft abonnees zelfs een gratis ticket als ze de verplaatsing willen maken.

Ticketactie voor match op Stayen

Zaterdag 1 maart om 18u15 volgt de cruciale clash met STVV op Stayen. Voor deze uiterst belangrijke verplaatsing legt de politie van Sint-Truiden uitzonderlijk een combiregeling op. De club heeft voor deze verplaatsing een actie in petto om met zoveel mogelijk Kerels naar Limburg af te zakken. Voor abonnees ’24-’25 wordt het toegangsticket gratis! Niet-abonnees betalen slechts 5 euro voor hun toegangsbewijs.

Alles op alles dus voor De Kerels in Haspengouw. "De playdowns een mathematische zekerheid? Daar hadden we al rekening mee gehouden. De focus ligt vooral op de match tegen STVV nu. Als we daar winnen, dan komen we tot op twee punten. Dan kan alles nog in de playdowns", aldus Brecht Dejaegere.

"Tegen STVV volgende week is het een echte zespunter, als ze tegen ons winnen staan ze echt heel ver", beseft ook coach Storck het absoluut grote belang van de wedstrijd.