Club Brugge is grote spelbreker voor Anderlecht: Philippe Albert zegt waar het op staat

RSC Anderlecht is een grote naam in het Belgische voetbal. Toch blijft Club Brugge nog altijd een grotere broer.

Het seizoen loopt bijlange niet zo vlot als ze bij RSC Anderlecht gehoopt hadden. Meedoen voor de hoofdprijs lijkt volgens Philippe Albert nu al helemaal verleden tijd.

“Zelfs met de puntendeling is de top twee weg. Het is niet dat Anderlecht opeens vlot zal winnen van Brugge of Genk”, vertelt de analist aan Het Nieuwsblad.

Toch wordt en blijft Club Brugge de rode draad in het verhaal van Anderlecht, als spelbreker. “Ze moeten de beker winnen om het seizoen te redden. Op één match als iedereen fit is en alles wat meezit, kunnen ze van iedereen winnen. Ook van Club Brugge”, geeft Albert moed.

Maar dan moet er al meteen dit weekend wat getoond worden. Standard is de volgende tegenstander, dat met heel veel vertrouwen zal zitten na de zege tegen Club Brugge afgelopen weekend.

“De clasico is altijd een speciale match. Als Anderlecht daar niet meer snelheid en inventiviteit in zijn spel brengt, wordt het moeilijk tegen een stug Standard. Ze zullen in Luik een extra boost gekregen hebben na hun zege op Club Brugge”, klinkt het.

Al is er ook het voordeel dat Standard moet winnen om nog bij de top zes te eindigen. “En dus misschien achteraan wat meer ruimte zal weggeven. Daarna spelen ze nog tegen Union en Antwerp”, besluit Albert.