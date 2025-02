Olivier Deschacht heeft een belangrijke boodschap voor Killian Sardella na akkefietje tegen Union SG

Killian Sardella kwam afgelopen weekend in het oog van de storm terecht. Een gebaar richting de supporters werd niet geapprecieerd.

Dat het publiek op Anderlecht kritisch is, dat weet iedereen. Dat mocht Killian Sardella vorig weekend tegen Union SG aan den lijve ondervinden toen de fans hem viseerden.

Hij deed teken dat ze moesten zwijgen, maar dat had een averechts effect. Ondertussen heeft Sardella zich geëxcuseerd voor zijn actie.

“Hij moet zijn frustraties onder controle houden. Ik ben in het verleden ook uitgefloten geweest, maar het enige goeie antwoord is er vol blijven voor gaan”, zegt Olivier Deschacht over het voorval bij Het Nieuwsblad.

“Zo’n gebaar maken: dat wordt altijd onthouden. Pas op, ik heb het voor Sardella. Een goeie, coachbare speler. Hij moet alleen beseffen dat het Anderlecht-publiek altijd kritisch is, maar tegelijkertijd ook zalvend. Eens je weer overgave toont, sluiten ze je snel weer in de armen.”

Sardella kreeg in het verleden geregeld al eens kritiek van de fans, maar hij was lang niet de enige die tekortschoot. “Vazquez schiet tekort, hé. Dat weten we al langer. Die jongen doet zijn best, maar die open kopkans moet er altijd in. Hij moet meer présence tonen in de box”, besluit Deschacht.