KRC Genk trekt met veel vraagtekens naar Sporting Charleroi: Moet de leider enkele sterkhouders missen?

Vrijdag trekt leider KRC Genk naar Sporting Charleroi. Er zijn echter verschillende spelers die twijfelachtig zijn bij de Limburgers.

Twee weken na hun bezoek aan Standard zal Genk zijn reis door Wallonië voortzetten met een uitwedstrijd tegen Charleroi. Maar Thorsten Fink is nog niet zeker of hij kan rekenen op een volledig fitte kern.

Er zijn vraagtekens bij Nikolas Sattleberger, de Oostenrijkse middenvelder was afwezig tegen KAA Gent en is nog steeds aan het herstellen van een blessure. Volgens Het Belang van Limburg zou de wedstrijd van vrijdag misschien te vroeg komen voor hem.

Ook Hyeon-Gyu Oh is twijfelachtig. De Zuid-Koreaanse aanvaller, die meestal invalt voor Tolu Arokodare, heeft last van zijn hamstrings na zijn invalbeurt tegen de Buffalo's.

Afgelopen zomer was Oh, meer dan Andi Zeqiri, de prioriteit voor Charleroi in de aanval. "We hadden in het begin van de transferperiode een akkoord met hem, we bespraken een huurovereenkomst met aankoopoptie bij Celtic. Maar zij wilden een definitieve transfer, en helaas hadden we niet de middelen om dat te kunnen doen", verklaarde Mehdi Bayat destijds aan RTL.

Wat wel zeker is, is de schorsing van Zakaria El Ouahdi, die tegen KAA Gent zijn vijfde gele kaart ontving. Hij zal worden vervangen door Ken Nkuba aan de rechterkant.