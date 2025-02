90 Minutes zet Rode Duivel in de kijker: "Dit hebben ze in België niet door"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Youri Tielemans is bezig aan een sterk seizoen bij Aston Villa. Hij mag dan niet de man van de vele doelpunten en assists zijn, toch zijn zijn cijfers zeer sterk. In België hebben hebben we nog niet door wat Tielemans in Engeland aan het neerzetten is, maar Filip Joos&Co brengen daar verandering in.

38 wedstrijden waarin hij driemaal scoorde en zes assists afleverde, de cijfers van Youri Tielemans dit seizoen zijn op het eerste zicht niet om over naar huis te schrijven. Na het sterke seizoen dat Villa achter de rug had, staat het nu pas tiende in de Premier League.

Maar toch is Tielemans bezig aan een ijzersterk seizoen, en dat heeft Filip Joos opgemerkt. In 90 Minutes haalde hij enkele cijfers naar boven die aantoonden dat Tielemans wel degelijk goed aan het presteren is.

Opgemerkt in België?

"Hij heeft al meer dan 60 tackles gemaakt en meer dan 40 kansen gecreëerd. Dat zijn de twee uitersten van het voetbalspectrum", en Joos ging zelfs nog wat dieper in die cijfers wroeten.

Hij heeft de meeste tackles van iedereen bij Aston Villa en staat zelfs zesde in de hele Premier League, raar toch voor Tielemans? Meeste kansen gecreëerd bij Villa en vierde in Engeland en bij passes tussen de lijnen eerste bij Villa en tweede in de Premier League", voegde de voetbalcommentator nog toe.

Presentator Gilles De Coster pikte meteen in op de droge cijfers die Joos voorlegde: Een topseizoen dus, maar wordt dat ook zo gepercipieerd in Engeland?" Waarop Joos duidelijk antwoordde: "In Engeland hebben ze het meer en meer door, maar in België nog niet."