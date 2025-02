Anderlecht en Club Brugge hebben zeer duidelijke mening over het nieuwe competitieformat

De Jupiler Pro League zal er na volgend seizoen weer helemaal anders uitzien. Anderlecht en Club Brugge waren na de Algemene Vergadering van de Pro League blij met het resultaat.

Donderdag werd er gestemd over het nieuwe competitieformat op de Algemene Vergadering van de Pro League. Er werd een tweederdemeerderheid gevonden, en dus zal alles veranderen in de JPL.

Vanaf het seizoen 2026/2027 zullen er 18 clubs actief zijn op het hoogste niveau in België, de play-offs worden bovendien afgeschaft. Anderlecht-topman Wouter Vandenhaute is tevreden. "De meeste fans, en dat blijkt uit polls, wouden terug naar 18 ploegen", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

"Da's wat er op tafel lag, en ook wat er gestemd is. Wij zijn vooral tevreden met de continuïteit en de stabiliteit en dat we nu vooruit kunnen. Anders was er totale chaos gekomen, maar dit is het compromis waar we ons achter gezet hebben dus we zijn tevreden."

"Het is ook het format dat gehanteerd wordt in de meeste landen in Europa. Dus nu gaan we vooral proberen om elke week goeie matchen te spelen en keihard te gaan. In welke formule we ook spelen, voetbal is zo populair dat het in elk format overeind zal blijven", besluit hij.

Club Brugge-CEO Bob Madou is tevreden, al had hij nog liever een ander format gezien. "Ik denk dat we ook een groot probleem vermeden hebben. Als je de procedures met rechtenhouders in Duitsland en Frankrijk en dergelijke ziet, dan konden we ons dit als Belgisch voetbal absoluut niet permitteren. Dan was er binnen een maand nul euro om te verdelen. Dus ik ben blij dat we onze verantwoordelijkheid hebben kunnen nemen", vertelde hij aan HLN.

"Dit format zat altijd in het hoofd omdat het voldoet aan een aantal belangrijke voorwaarden voor ons. Minder wedstrijden, wedstrijden kunnen uitstellen, een verankering van onze beloftenploegen... Het was niet ons geprefereerd format, dat was 14-6."