Bondscoach komt met duidelijk statement over terugkeer van Thibaut Courtois én Axel Witsel

Thibaut Courtois kondigde deze week zelf aan dat hij weer klaar is om Rode Duivel te zijn. Bondscoach Rudi Garcia bevestigde dat nieuws.

Na een conflict met Domenico Tedesco besloot Thibaut Courtois niet meer voor de Rode Duivels te spelen. Nu er een nieuwe bondscoach is wil de doelman van Real Madrid wel weer voor de nationale ploeg uitkomen.

“Hij keert terug en dat is uitstekend nieuws voor heel België”, zegt Rudi Garcia in een interview met L’Equipe. “Voor mij is Thibaut de beste doelman van de wereld, maar met ook nog Matz Sels en Koen Casteels zijn we bijzonder goed bedeeld.”

De twee hebben samengezeten in Spanje. “Ik ben Courtois in Madrid gaan opzoeken, voor de wedstrijd tegen Manchester City (3-1) en heb er ook met Kevin De Bruyne en Jérémy Doku kunnen praten. Ook Axel Witsel heb ik er gesproken. Dat was een erg leuk gesprek. Hij is een intelligente kerel en zeg nooit nooit.”

Een opvallende naam die altijd valt bij Rudi Garcia is Eden Hazard. De twee werkten in het verleden samen bij Lille en dat klikte duidelijk.

“Hij heeft me al geholpen en gaat me nog helpen in de contacten met de spelers. We starten vanaf nul, op wat in het verleden gebeurd is, wil ik niet terugblikken. Dit is een nieuw avontuur. Ik wil dat de Duivels met veel zin en trots, met een glimlach op hun gelaat, hun land vertegenwoordigen, ongeacht hun leeftijd, status of trofeeënkast.”