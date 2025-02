Karetsas heeft wat in gang gezet: Ook deze speler uit JPL zal niet voor België kiezen

Kos Karetsas maakte deze week bekend dat hij niet voor de Rode Duivels kiest. Hij zal als international bij Griekenland aan de slag gaan.

Het zat er een beetje aan te komen en is ook deze ook bevestigd. Kos Karetsas zal geen Rode Duivel zijn, hij kiest voor Griekenland.

En dat zorgt voor een kleine waterval. Na Karetsas zou ook Matias Fernandez-Pardo niet voor België kiezen, maar wel voor Spanje, zo meldden we eerder deze week al.

En het loopt als een vuurtje, want ook Rafik Belghali, de 22-jarige speler van KV Mechelen, heeft een keuze gemaakt die niet bij de Rode Duivels uitkomt.

Hij is geboren in België, maar zijn beide ouders zijn afkomstig van Algerije. Al moeten we er ook aan toevoegen dat hij op dit moment niet meteen in aanmerking komt om Rode Duivel te zijn.

“Die keuze hangt echt van persoon tot persoon af. Natuurlijk heb ik voeling met België. Ik heb mijn carrière hier opgebouwd”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

“Alleen is er qua jeugdselectie nooit iets gekomen vanuit de Belgische nationale ploeg. Voor de U23 van Algerije ben ik wel al eens opgeroepen geweest. Ik leun daardoor meer richting Algerije aan dan richting België. Maar makkelijk is die keuze niet, hé.”