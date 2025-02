Profclub trekt (indien nodig) naar rechtbank tegen competitieformat: "Koehandel"

Het mogelijke nieuwe competitieformat is voer voor heel wat discussie. En niet iedereen staat te springen over een format met achttien Belgische eersteklassers. Temeer de timing ook bijzonder gek te noemen is. Midden in het seizoen regels aanpassen? Dat is niet echt legaal, of toch?

Er was de voorbije weken heel wat te doen over het nieuwe competitieformat en plots is de grootste kanshebber een format ... zonder play-offs. Terug naar achttien clubs en 34 speeldagen, dat lijkt de slotsom. Zware tegenkanting Bovendien willen de clubs al dit seizoen tot die oplossing komen, waardoor er plots geen rechtstreekse dalers zouden zijn naar de Challenger Pro League. En wat dan net met die tweede klasse? Een en ander lijkt heel snel beslist te zijn en sommige clubs zijn het helemaal niet eens met de gang van zaken. Daarbij onder meer Union, Gent en Lokeren-Temse. Die laatste club dreigt met actie. Koehandel: iedereen belt naar iedereen "Hoe kan je nu tijdens het spel de regels aanpassen? Dat past niet binnen hoe sport moet zijn, het is simpelweg ongezond." "Ik heb het gevoel dat het beslissingsproces momenteel een koehandel is. Iedereen belt naar iedereen en er wordt met voorstellen geschoven. Maar als daar straks iets uitkomt dat voor ons nefast is, zijn wij bereid om oppositie te voeren. Desnoods in de rechtbank."