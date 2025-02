Heel veel interesse voor goudhaantje uit Jupiler Pro League, analist in katzwijm: "Echt een beest"

Aan inzet zal het alvast niet liggen bij het jonge talent Ezechiel Banzuzi. De 20-jarige middenvelder blijft de goede prestaties aan elkaar rijgen bij OH Leuven. En dus is het niet onlogisch dat hij in de belangstelling staat van grote clubs.

Banzuzi is een gewild talent. De ploegen die hem willen zijn nog steeds legio. Een tijdje geleden werd er in de Engelse media al gesproken over een akkoord met West Ham United over een deal van net geen 12 miljoen euro, al kon het door bonussen nog oplopen tot boven de 15 miljoen.

Vijftien miljoen euro of meer?

De deal is afgelopen winter echter niet doorgegaan. AS Monaco roerde zich eerder ook al, maar ook zij kwamen niet tot een vergelijk met de Leuvenaars. Ondertussen heeft ook OGC Nice zich gemengd in de debatten.

Bij OH Leuven zijn ze er zich van bewust dat de middenvelder komende zomer zeker zal vertrekken. En ook de analisten zijn danig onder de indruk van wat Banzuzi allemaal laat zien.

Een echt beest

Ook de late gelijkmaker tegen Antwerp maakte indruk. “Of ik liever naar PSV of Club Brugge zou gaan vergeleken met een Duitse middenmoter? Neen”, aldus Banzuzi zelf in de ja-nee-vragen in Extra Time.

“Hij doet qua stijl denken aan Paul Pogba. Het is een sterke jongen, met overzicht en een goede traptechniek. Enkel het scorend vermogen ontbreekt misschien nog een beetje”, aldus Frank Boeckx ook meteen. “Als hij druk naar voren kan zetten, is hij echt een beest.” Wesley Sonck was dan weer onder de indruk van hem toen hij als winger speelde voor de Nederlandse jeugd tegen toenmalig bondscoach Sonck.