"Het is erop of eronder": Bob Madou komt met humor voor meeting over competitieformat - inclusief prikje naar KAA Gent?

Het was erop of eronder, maar het is er wel van gekomen. 18 clubs zonder play-offs, dat is het nieuwe competitieformat in de Jupiler Pro League. Een nipte tweederdemeerderheid werd gevonden.

Bob Madou van Club Brugge is blij met de keuze en ook dankbaar aan de mensen die zich achter het nieuwe competitieformat schaarden. Erop of eronder “Zij hebben in een zeer moeilijke context met meningen die niet zo eenvoudig te verenigen zijn, een meerderheid gecreëerd. Dat is hun verdienste, niet de onze”, was hij duidelijk bij Sporza. Het doel is om naar plaats zes te gaan in Europa met het nieuwe format. Madou was vooraf toegekomen met een flinke kwinkslag. "Het was Pommelien Thijs in de auto. Erop of eronder, nu of nooit", klonk het toen. Camille versus Pommelien Niet enkel een verwijzing naar een van de populairste artiesten van het land op dit moment, maar ook een verwijzing naar hoe nipt het allemaal was of zou gaan worden. En het zou ook wel eens een verwijzing kunnen zijn naar de nakende topper tegen KAA Gent. De Buffalo's zijn niet tevreden met het nieuwe competitieformat en spelen op zaterdag 1 maart de topper tegen blauw-zwart. Met voor de wedstrijd een optreden van ... Camille Dhont, toch wel de grote 'tegenhanger' van Pommelien Thijs.





Volg KAA Gent - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (01/03).