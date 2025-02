"Het surrealisme van Magritte" en "Onkies": nieuw competitieformat en manier waarop het tot stand is gekomen wordt bijzonder hard aangepakt

Het nieuwe competitieformat is voer voor heel wat discussie. En niet iedereen staat te springen over een format met achttien Belgische eersteklassers. Temeer de timing ook bijzonder gek te noemen is. Midden in het seizoen regels aanpassen? Dat is niet echt legaal, of toch?

Er was de voorbije weken heel wat te doen over het nieuwe competitieformat en plots is de grootste kanshebber een format ... zonder play-offs. Terug naar achttien clubs en 34 speeldagen, dat lijkt de slotsom.

Bovendien zijn er naar de Challenger Pro League regels die al voor dit seizoen ingaan, waardoor Jong Genk dit seizoen niet meer kan degraderen naar de amateurklasse. Er zullen ten allen tijde minstens vier beloftenploegen op het tweede niveau mogen spelen.

Acties op komst?

Op die manier kunnen andere ploegen plots wél degraderen, ook al staan ze helemaal niet onderaan het klassement. "We zijn enorm teleurgesteld", aldus voorzitter Hans Van Duysen van Lokeren-Temse bij De Ochtend.

"Over de manier waarop het tot stand is gekomen ook. Het is ongezien hoe ze het wilden regelen om bepaalde compromissen op z'n Belgisch te regelen. Het is surrealisme à la Magritte."

Surrealisme

"We hebben geen bezwaar tegen vier beloftenploegen in 1B in het profvoetbal, maar het is onkies dat we vier tot misschien zes in de toekomst ploegen krijgen die er vast in blijven mogen spelen", klinkt het bij Lokeren-Temse.

"Het compromis is het draaien zoals een windhaan. Er zit weinig structuur of visie achter. Het gaat over de instabiliteit en het steeds wisselend format. Er is enorm voor gevochten op een manier die onkies is."