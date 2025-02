"Het zou uit de koker van Jean-Luc Dehaene kunnen komen": stevige kritiek én prik richting sterke mannen Anderlecht en Antwerp

Het nieuwe competitieformat zal nog even de gemoederen doen oplaaien. Hier en daar klinkt het al dat het juridisch niet kan standhouden omdat er voor de Challenger Pro League tijdens het seizoen wordt ingegrepen. En dus is de vraag: waarheen gaat het evolueren?

Lokeren-Temse liet al weten mogelijk actie te willen ondernemen, terwijl pakweg Seraing zeker alle middelen zal aanwenden om niet te degraderen naar het amateurvoetbal.

Op termijn enkel verliezers?

En ook bij Francs Borains en Patro Eisden Maasmechelen waren ze onder meer niet te spreken over het nieuwe competitieformat en de manier waarop het werd bedisseld. Ook de analisten denken er het hunne van. Zo is Hans Vandeweghe zeer scherp in zijn column voor De Morgen. Hij spreekt over een typisch Belgisch compromis, waarbij op termijn iedereen verliest - al lijken er nu geen verliezers te zijn.

"Het had uit de koker van Jean-Luc Dehaene kunnen komen. Niemand is echt gelukkig, maar niemand is ook diep ongelukkig. Omdat niemand hierbij verliest. In eerste instantie toch. Maar op termijn zullen er wel ploegen moeten dalen, en zullen er weer ploegen failliet gaan. Het voetbal is een conservatief milieu. Men heeft eieren voor zijn geld gekozen", klinkt het.

Enorm onevenwicht op komst?

Er is in ons land geen economische basis voor achttien eersteklassers. Zestien ploegen was goed. Play-offs met zes was veel, dat was beter met vier geweest. Dan had je 36 wedstrijden gehad. Nu zal er een enorm onevenwicht ontstaan tussen de top vijf-zes en de laatste vijf-zes die onderaan zullen hangen."

Hij kijkt daarbij ook naar Wouter Vandenhaute (Anderlecht) en Sven Jaecques (Antwerp): "Mannen die geen overwicht hebben op de rest van de clubs. Maar ze willen toch zo graag belangrijk zijn in het Belgisch voetbal, en dan met een oplossing komen."