Rik De Mil heeft zeer duidelijke mening over het nieuwe competitieformat

Rik De Mil kijkt vrijdagavond KRC Genk in de ogen met zijn Charleroi. De coach gaf op het persmoment al zijn duidelijke mening over het nieuwe competitieformat.

Het nieuwe competitieformat wordt vanaf het seizoen 2026/2027 ingevoerd. Vanaf dan verdwijnen de play-offs, en schakelt de JPL over naar een competitie met 18 clubs.

Het is duidelijk dat niet iedereen tevreden is hiermee. Charleroi-coach Rik De Mil was duidelijk. "Ik ben niet overtuigd van het nieuwe format, de play-offs voegen iets toe aan het Belgisch voetbal", begint hij volgens Het Laatste Nieuws.

De play-offs brachten altijd wat extra spanning, al ontstond er vaak discussie over de eerlijkheid ervan. Vooral door de puntendeling. "Over het halveren van de punten kunnen we discussiëren, maar ik hou wel van de play-offs."

Onderaan het klassement is het anders volgens De Mil. Daar kan het competitieformat wel een goede invloed hebben denkt de Charleroi-coach.

"De playdowns brengen negativiteit in onze competitie. Er zijn te veel ploegen die stressen om te zakken wat ervoor zorgt dat die ploegen defensiever gaan spelen. Dus dat die playdowns nu zullen verdwijnen vind ik wel een goede zaak", besluit hij.