Slecht nieuws voor Club Brugge: basispion mist al zeker het duel met KAA Gent en is onzeker voor Aston Villa

Club Brugge moet zaterdag proberen winnen op het veld van KAA Gent in de Slag om Vlaanderen, alleen zal het dat zonder Raphael Onyedika moeten doen, dat weet HLN. De Nigeriaanse defensieve middenvelder is ook onzeker voor het duel tegen Aston Villa komende dinsdag.

Het was vorige week al te denken dat Raphael Onyedika het duel van Club Brugge op het veld van KAA Gent niet ging halen. De Nigeriaan moest tegen Standard in de eerste helft al het veld verlaten met een blessure.

Tweede blessure

Onyedika is dus onvoldoende hersteld van die kwetsuur, dat vertelt HLN. Ook het duel met Aston Villa van komende dinsdag zou wel eens te vroeg kunnen komen voor de defensieve middenvelder.

Het is niet de eerste keer dat Onyedika enkele wedstrijden moet missen dit seizoen. De 23-jarige middenvelder miste in december enkele wedstrijden dankzij last aan de liesstreek.

Naast Onyedika mist Nicky Hayen ook Bjorn Meijer en de geschorste Christos Tzolis. Hoe de Brugge-coach zijn pionnen zal neerzetten tegen Gent, zullen we zaterdag pas te zien krijgen.