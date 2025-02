Wat met de televisierechten nu er een competitieformat is zonder play-offs?

Donderdag was een cruciale dag voor de Pro League. Dan moest er duidelijkheid zijn over het competitieformat. Of het kon de profclubs nog veel geld kosten. En nu er gekozen is voor een reguliere competitie vanaf 2026-2027?

Donderdag stond de Algemene Vergadering van de Pro League op het programma. Hét programmapunt: de stemming over het nieuwe competitieformat. Eindelijk geld? Uiteindelijk werd beslist om naar een reguliere competitie met achttien ploegen te gaan vanaf het seizoen 2026-2027. Daarmee is er net voor 1 maart alsnog een beslissing genomen en dat is een belangrijke zaak. In het nieuwe televisiecontract met DAZN stond namelijk zeer duidelijk beschreven dat er voor 1 maart duidelijkheid moet zijn over het format. DAZN heeft namelijk het recht om de geïnvesteerde 85 miljoen euro te laten vervallen. Format geen probleem Rest de vraag: wat nu er gekozen is voor een systeem zonder play-offs? Dat zou volgens Het Laatste Nieuws geen probleem zijn. DAZN wist dat er een dergelijk format op tafel kon komen te liggen. Volgens de krant zouden ze daarin hebben toegezegd, waardoor het geld alsnog verdeeld kan gaan worden onder de Belgische clubs. Ook daar was nog wat oponthoud over de voorbije weken en maanden. Al liggen er natuurlijk over het competitieformat op zich nog wel wat mogelijke rechtzaken op de loer.