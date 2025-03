🎥 Ze blijven punten scoren (en doelpunten maken): deze Belgen laten van zich horen in het buitenland

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vanavond spelen overal Belgen in Europa, en enkele van hen hebben al gescoord. Al leverde niet elke goal ook punten op.

De avond van de Belgische spelers in het buitenland begon goed met Lucas Stassin. De voormalige Anderlecht-speler stond op de juiste plek om Saint-Etienne op gelijke hoogte te brengen tegen Nice. Zoals gebruikelijk bij de ploeg uit Saint-Etienne, was de viering op de tribune die volgde opnieuw indrukwekkend.

Les Verts recollent au score avec Stassin ! (1-1) Et c'est validé !pic.com/v1o6ggnJBZ — Alex (@Alex_InDaHouse2) 1 maart 2025

Helaas voor de Belgische aanvaller was dat niet genoeg. In de tweede helft zakte de Franse ploeg helemaal weg door twee doelpunten toe te staan en uiteindelijk met 1-3 te verliezen.

Sevilla bedankt zijn Rode Duivel

Ook Dodi Lukebakio liet het net trillen door de gelijkmaker te maken. En hoe! De Rode Duivel speelde opnieuw op topniveau en scoorde met een prachtig afstandsschot, dankzij een assist van Stanis Idumbo.

¡QUÉ GOLAZO DE DODI LUKEBAKIO PARA EL EMPATE!

¡QUÉ PASE DE STANIS IDUMBO MUZAMBO 🇧🇪🇨🇩🇫🇷(2005)!

📽️ @GoalsXtra pic.com/57ZoaV4qIw — Football Report (@FootballReprt) 1 maart 2025

Net als voor Stassin was dit de 1-1 gelijkmaker. Maar in dit geval was dat genoeg om een punt mee te nemen naar Sevilla.

De elfde goal van het seizoen voor Lukebakio in La Liga leverde zijn team het vierde gelijkspel op in zes wedstrijden. Sevilla heeft moeite om zich te onderscheiden in het klassement maar staat nog slechts op drie punten van een Europees ticket.