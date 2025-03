Einde verhaal voor Trossard bij Arsenal? Moet Rode Duivel plaats maken voor toptransfer?

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het belooft een warme transferzomer te worden voor Arsenal. De Londense topclub zou op zoek zijn naar een nieuwe diepe spits. Die zou wel een flinke smak kosten en daarom moeten de Gunners een aanvallende pion laten gaan. Trossard lijkt een van de mogelijke opties te worden.

Volgens The Daily Mirror gaat Mikel Arteta deze zomer de keuze moeten maken of hij Leandro Trossard of Gabriel Martinelli zal laten gaan om ruimte te maken voor een topspits. Aangezien beide spelers een gelijkaardig profiel hebben, zal de Spaanse coach waarschijnlijk een van die twee moeten slachtofferen.

Volgens de Engelse krant zou er voor beide vleugelspelers al heel wat interesse zijn, voornamelijk uit Saudi-Arabië.

Staat van dienst

Ondanks zijn ondertussen mooie staat van dienst krijgt Trossard niet de erkenning van de Engelse fans zoals zijn Belgische collega's die in Engeland goed presteerden dat wel kregen.

Trossard is inmiddels 30 jaar en heeft nog maar een jaar contract te gaan bij Arsenal. Hij lijkt dus de meest geschikte kandidaat voor Arsenal om vanaf te raken. De linksbuiten scoorde in 107 wedstrijden voor Arsenal 23 keer en gaf 19 assists. Vele van zijn goals en assists kwamen als invaller.

EK-sensatie

Mikel Arteta zou volgens The Daily Mail graag Aleksander Isak binnenhalen. Alleen lijkt de Zweedse spits van Newcastle te duur te worden. Namen als Benjamin Sesko staan ook op de lijst van de Spanjaard en die probeerden ze deze winter al eens richting Londen te lokken, zonder succes.

Maar daar zou het niet bij blijven deze zomer. De Engelse media weten ook te melden dat bovenop een spits, EK-sensatie Nico Williams wel eens de stap naar de Gunners zou kunnen maken. Het beloofd wat te worden in Noord Londen deze zomer.