Goed nieuws voor Manchester City: langdurig geblesseerde sterkhouder maakt zich klaar voor zijn comeback

Rodri maakt zich klaar voor zijn comeback bij Manchester City. De winnaar van de Ballon d'Or keerde terug op het veld tijdens een individuele training.

Op 22 september was het de laatste keer dat Rodri een wedstrijd speelde met Manchester City. Het was een 2-2 gelijkspel tegen Arsenal. De Spanjaard moest in de 21e minuut geblesseerd het veld verlaten.

Het trieste nieuws volgde voor de Ballon d'Or-winnaar: hij had een kruisbandblessure opgelopen. Vele maanden van revalidatie lagen in het vooruitzicht.

Volgens Transfermarkt wordt zijn terugkeer verwacht eind april, maar de defensieve middenvelder is alweer aan het trainen. "Op weg naar herstel", zo klonk het bij Manchester City bij de aankondiging van zijn terugkeer naar individuele training.

Wat betreft de Engelse club, staat de volgende uitdaging gepland voor zaterdagavond. De ploeg van Pep Guardiola neemt het op tegen Plymouth Argyle in de vijfde ronde van de FA Cup. De Skyblues moeten echter alert zijn, aangezien de spelers van Miron Muslic in de vorige ronde Liverpool hebben uitgeschakeld.