Lamkel Zé heeft geen fijne herinneringen aan Kortrijk en haalt op gekende wijze uit: "Bernd wie? Ik ken die niet"

Het is goed om Lamkel Zé opnieuw te zien opfleuren in de Belgische competitie. De Kameroense aanvaller vindt zijn vorm van weleer terug bij STVV. Maar er is een andere Belgische club waarmee Lamkel Zé nog een eitje mee te pellen heeft.

Zaterdag staat het duel tussen STVV en KV Kortrijk op het menu. Voor de strijd om degradatie is dat een heel belangrijke. De Truienaren kunnen zich nog redden, mits het wint van Kortrijk.

Wie?

Wanneer HBVL aan STVV-aanvaller Lamkel Zé vraagt of hij de hand van zijn voormalige trainer, Bernd Storck, zal schudden antwoord hij verrast: "Bernd wie? Ik ken Storck niet …"

"Ik heb nooit met Storck samengewerkt. Dat hij me aan de kant schoof in Kortrijk, klopt niet. Hij nam over toen ik voor mezelf al had uitgemaakt dat ik niet meer voor Kortrijk wilde spelen."

Boekje open

Lamkel Zé houdt weinig goede herinneringen over aan zijn tijd in Kortrijk, nadat hij er in de zomer van 2023 moest vertrekken. "Er zijn zaken gebeurd die de mensen niet weten, misschien is het eens tijd om dat uit te leggen."

"Toen ik in Kortrijk tekende, had ik al een mondeling akkoord met Omonia Nicosia. Een situatie waar ik verveeld mee zat, maar in Kortrijk beloofden ze me te beschermen als de FIFA er een zaak van zou maken", vertelt Lamkel Zé.

"Dat gebeurde ook. Alleen mocht ik van Kortrijk niet mijn advocaat inschakelen, de advocaat van de club zou het zaakje afhandelen. Daar had ik geen goed oog in, ik wilde liever iemand met wie ik een vertrouwensband had."

"Toen ik zei dat ik daar niet akkoord mee ging, liep het helemaal fout. In die mate dat Matthias Leterme (toenmalig KVK-manager) me op een moment zelfs zwaar onder druk kwam zetten in de kleedkamer."

Revanche

Of Lamkel Zé door dit voorval met revanchegevoelens tegen KVK zal spelen? "Ik hou dus geen fijne herinneringen over aan Kortrijk, maar om daarom met revanchegevoelens op het veld te stappen? Neen. Ik wil deze wedstrijd even hard winnen als alle andere wedstrijden."

Zaterdagavond 18u15 ontvangen Lamkel Zé en STVV KV Kortrijk in eigen huis.