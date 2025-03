🎥 Dit krijg je bijna niet uitgelegd: OH Leuven-spits trapt vanop een meter naast leeg doel

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

We zien ieder jaar wel enkele missers van formaat in de Jupiler Pro League. Op speeldag 28 stelde OH Leuven-spits Chukwubuikem Ikwuemesi zich in ieder geval kandidaat voor de grootste misser van het seizoen.

OH Leuven nam het zondagavond op tegen KVC Westerlo. Een zeer belangrijke wedstrijd voor beide clubs, aangezien de clubs rond de degradatiezone allemaal heel dicht bij elkaar staan. Ondanks veel strijd, eindigde de wedstrijd op een 0-0 gelijkspel. Kansen waren er wel. Vooral OH Leuven-spits Chukwubuikem Ikwuemesi kreeg een enorme mogelijkheid. Na net geen halfuur spelen knalde Siebe Schrijvers op Westerlo-doelman Andreas Jungdal. Die bracht redding, maar kon het leer niet klemmen. Ikwuemesi was goed gevolgd, en kreeg het leer voor zijn voeten op een meter van het doel. Hij zette zich vrij, naast de doelman en moest het leer alleen nog maar binnentikken in een leeg doel. Alleen trapte de spits van OH Leuven onbegrijpelijk naast doel. Ongetwijfeld een van de grootste missers van het seizoen. Ikwuemesi is bij OHL topschutter met vier doelpunten op 25 wedstrijden. ❌ | Hoe ging deze kans niet binnen? 🥅👀 #OHLWES pic.twitter.com/lw8W7BNeNo — DAZN België (@DAZN_BENL) March 2, 2025