Colin Coosemans spreekt klare taal na Clasico-zege tegen Standard: "Als je gaat tellen hoeveel keer dat er 'maar' uitkomt..."

Anderlecht heeft zondagavond voor de tweede keer dit seizoen de Clasico gewonnen. Moeilijk op het veld van Standard, maar Thorgan Hazard en Nilson Angulo maakten het verschil.

"Het doet wel deugd om twee Clasico's te winnen op één seizoen", reageerde Anderlecht-doelman Colin Coosemans meteen na afloop bij DAZN. "De manier waarop was in eigen huis wel een pak beter, maar we zijn hier op Standard op een volwassen manier komen voetballen."

De wedstrijd zat in de eerste helft potdicht. Een fantastische knal van Thorgan Hazard kort na het uur zette paars-wit op weg naar de zege. Nilson Angulo werkte later nog, nipt, de 0-2 binnen. Geen geweldige prestatie, maar de drie punten zijn wel binnen voor de Brusselaars.

"In de eerste helft ging het gelijk op, al waren de betere kansen wel voor ons. Wat we de voorbije weken nagelaten hebben is efficiënt zijn en op de juiste momenten prikken en de boel achteraan gesloten houden. Al bij al kon het voetbal misschien beter, maar dat zegt in een Clasico niet veel", gaat Coosemans verder.

Een nieuwe cleansheet voor de kapitein van Anderlecht, maar die telt hij naar eigen zeggen neit meer. "Nee, dat doen genoeg mediakanalen voor mij. Maar het doet heel veel deugd, dat is het werk van de hele ploeg. Als je Thorgan 90 minuten lang zijn verdedigende taken ziet doen, toont dit zeker de wil om heel de match voor elkaar door het vuur te gaan."

"We zeggen voor elke wedstrijd dat er een bepaalde intensiteit en agressiviteit moet zijn, dat we altijd snel willen starten. Als je dan gaat tellen hoeveel keer dat er 'maar' uitkomt, is dat voor verbetering vatbaar. Nu waren we vanaf het begin bij de les", aldus Coosemans.