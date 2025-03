David Hubert vol lof over zijn spelers en countert kritiek: "Ik kom altijd op de laatste plaats"

Na een moeilijke week heeft Anderlecht een belangrijke overwinning geboekt op het veld van Standard. De 0-2-zege in de Clasico was volgens coach David Hubert vooral te danken aan de mentaliteit en de vechtlust van zijn ploeg.

En dat kon niemand weerleggen. Qua kwaliteit was het dan misschien allemaal niet goed, qua mentaliteit zat het wel snor bij paars-wit. "Naar hier komen is geen cadeau. Standard is een heel goed team, zeker thuis. Ze hadden voor deze wedstrijd amper acht tegendoelpunten in dertien thuismatchen", aldus Hubert. "Maar wij hebben vandaag van de eerste tot de laatste minuut getoond dat we wilden vechten voor elkaar. Dat was iets wat de laatste weken in vraag werd gesteld."

Anderlecht speelde misschien geen grootse wedstrijd, maar was wel efficiënt. "We moesten klinisch zijn in de momenten die er toe deden en dat hebben we gedaan. Daarnaast was een clean sheet heel belangrijk. We wisten dat Standard na de rust ging doorduwen, maar we hebben dat op een mature manier opgevangen."

"Duels winnen en de tweede ballen opeisen waren cruciaal. Als je daarin de bovenhand hebt, kan je zelf de aanval opzetten. Ik heb vandaag gasten gezien die door het vuur willen gaan voor elkaar."

Ook de terugkeer van enkele spelers gaf Anderlecht extra mogelijkheden. "Mario Stroeykens kon een uur spelen, en met de terugkeer van Edozie en Ashimeru hebben we plots veel meer opties. Dat maakt ons sterker voor de komende weken."

De kritiek op zijn aanpak laat Hubert niet aan zijn hart komen. "Ik kom altijd op de laatste plaats. Ik ga niet ten onder aan de kritiek, ik accepteer het en probeer eruit te leren. We hebben deze week veel gesproken over mentaliteit, en vandaag hebben de spelers het juiste antwoord gegeven op het veld."

Voorzitter Wouter Vandenhaute leefde mee met de ploeg, en Hubert beseft hoe belangrijk deze overwinning is. "Een Clasico winnen is altijd speciaal, maar zeker op dit moment van de competitie. We moeten nu elke drie punten meepakken. Na elke match moeten we even genieten, en dan weer vooruitkijken naar de volgende uitdaging."