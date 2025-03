Franky Van der Elst stelt zich vragen bij JPL-club: "Gaan de fans dit nog een jaar slikken"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Standard moet alleen nog maar naar boven kijken. De Rouches zijn ondertussen zeker van het behoud in 1A, en kunnen nu een goede zaak doen in de strijd om de Champions' Play-offs.

Standard staat momenteel op de 7e plaats, met vier punten minder dan KAA Gent. De Rouches nemen het zondag op tegen Anderlecht en kunnen een heel goede zaak doen in de strijd om de Champinos' Play-offs.

Voor het seizoen had niemand geloofd in de kansen van Standard op PO1, maar Ivan Leko heeft uitstekend werk geleverd. Niet altijd met mooi voetbal, dat vindt ook Franky Van der Elst.

"Ik kan niet zeggen dat ik gelukkig word van zijn Standard. Maar je moet wel kunnen toegeven dat Leko goed werk levert. Standard doet, tegen de verwachtingen in, mee voor de Champions’ Play-offs", zegt Van der Elst bij Het Nieuwsblad.

"Dat is toch in grote mate zijn verdienste. Er staat een goed blok, ze slikken weinig doelpunten en je ziet dat er qua mentaliteit een stevige verandering is ten opzichte van vorig jaar."

"Ik weet wel dat je ze niet mag vergelijken met het Standard uit de betere jaren, maar voor mij blijven zij, samen met Anderlecht en Club Brugge, toch één van de grote drie. En ik heb ze zien spelen tegen Dender en Westerlo… Dat is voor mij, puur voetballend, toch te weinig", gaat hij verder.

Standard beleefde vorig jaar een verschrikkelijk seizoen, op en naast het veld. Daardoor kwamen er vooral huurtransfers en transfervrije spelers binnen. Dat zal ook een van de redenen zijn waarom Leko voor dit soort voetbal kiest.

"Op basis van de kwaliteit van hun spel horen ze eigenlijk niet in de Champions’ Play-offs thuis. Het is ook omdat ze toch meedoen dat het publiek zich heeft kunnen verzoenen met dit voetbal. Maar gaan de fans dit nog een jaar slikken?"