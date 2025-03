Ivan Leko haalt stevig uit naar een paar van zijn spelers: "En maar zagen dat ze meer moeten spelen..."

Ivan Leko was zwaar ontgoocheld na de 0-2-nederlaag van zijn team tegen Anderlecht. De coach van Standard vond niet dat zijn ploeg had verdiend te verliezen, maar moest toch de kwaliteiten van de tegenstander erkennen.

"Op de sleutelmomenten was Anderlecht gewoon beter. We begonnen sterk aan de tweede helft en het voelde alsof we op weg waren naar een doelpunt. En net op dat moment krijgen we er eentje binnen. Die kwaliteitsspelers van hen doen een give-and-go, we hebben er drie dagen over gesproken hoe we dat moesten verdedigen, maar uiteindelijk was het gewoon een kwaliteitsgoal."

Leko wees ook op de moeilijk bespeelbare grasmat. "Ons veld lag er niet goed bij, dat maakt het moeilijk om te spelen zoals we willen. Maar ondanks alles moeten we nog scherper zijn, zowel in het spel als in de duels. We waren goed uit de kleedkamer gekomen in de tweede helft en hadden enkel nog een doelpunt nodig. Net op dat moment incasseren we een goal, en dan wordt het heel moeilijk."

De Standard-coach had het verder over de mentaliteit van zijn jonge spelers die invielen. "Ze zijn nog te soft, dat is een goeie les voor hen. Ze vragen waarom ze niet spelen? Wel, daarom dus. In het voetbal gaat het zo: als je niet presteert, speel je niet."

De invallers maakten het team niet beter, integendeel

"We deden wat wissels en probeerden iets anders, maar dat had niet het gewenste effect. Het team ging naar beneden in plaats van beter te worden. Dat is niet de manier om te tonen dat je een basisplaats verdient."

"De jongens van de bank hebben ons de voorbije maanden beter gemaakt, dat is positief. Maar degenen die nu veel praten en hun kans willen, moeten bewijzen dat ze het team naar een hoger niveau tillen. Dat hebben ze vandaag niet gedaan."

Over de kansen op play-off 1 was Leko bijzonder voorzichtig. "Op papier maken we nog altijd kans op de top zes, maar het wordt heel ingewikkeld. We moeten blijven vechten, dat is het enige wat we kunnen doen. We verdienden vandaag misschien niet om te verliezen, maar Anderlecht heeft het slim uitgespeeld en hen moet je feliciteren."