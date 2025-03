🎥 Spelers RSC Anderlecht krijgen ferme verrassing bij terugkeer naar Neerpede

Anderlecht was duidelijk euforisch na hun 0-2 overwinning op Standard. De spelers werden bij hun terugkeer in de hoofdstad dan ook op een gepaste manier verwelkomt door de supporters. En daar hoorde ook wat vuurwerk bij.

Alles kan erg snel gaan in het voetbal: afgelopen weekend keerde het Lotto Park zich nog tegen elke terugspeelbal tijdens de zeer moeizame tweede helft in de verloren derby tegen Union.

Een weekje later was de kwaliteit van het voetbal dat werd gespeeld niet veel beter, maar de inzet van de spelers en het resultaat waren er wel. En elke supporter weet: een overwinning in de Clasico is een dubbele driepunter waard.

Anderlechtsupporters met zoenoffer

Na de fluitconcerten kregen de Anderlecht-spelers deze keer een warm welkom bij hun aankomst in de nacht. De groep ging de supporters tegemoet die in groten getale op hen stonden te wachten.

Keisuke Goto with the best film skilss of the team so far.

Goodnight mauves 💜✨️ pic.twitter.com/oHfa36LCFi — Purple Anderlecht (@Purple_RSCA_) March 2, 2025

De Brusselse sympathisanten staken wat vuurwerk af om het te vieren. Een opluchting na het trauma van de terugkeer die ze vorig seizoen na de match op Sclessin (3-2) moesten ondergaan.

De volgende stap zal (hopelijk) zijn dat de supporters van beide clubs volgend seizoen naar het Lotto Park en Sclessin kunnen reizen om elkaar opnieuw te ontmoeten.